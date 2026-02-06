Dos jóvenes hospitalizados tras un choque entre una moto y un utilitario

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de ayer en la intersección de avenida 3 de Febrero y calle Almafuerte, por causas que se tratan de establecer. En el lugar colisionaron una motocicleta Corven Mirage, de color negro, conducida por un joven de 20 años, quien iba acompañado por una adolescente de 17, y un utilitario Citroën Berlingo, de color blanco, al mando de una mujer de 61 años.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del rodado menor fueron trasladados al nosocomio local por una ambulancia del SAME 107, donde quedaron en observación con lesiones a determinar, mientras que la conductora del utilitario resultó ilesa. En el lugar trabajó Policía Científica, y tomó intervención la UFI N.º 11, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.