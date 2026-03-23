Detuvieron a un hombre por robar un tender de una vivienda y escapar

Durante la madrugada de hoy, personal policial de la dependencia local logró la aprehensión de un hombre de 31 años tras un rápido accionar en la zona de calle Auli al 700.

Según informaron fuentes oficiales, el sujeto había ingresado momentos antes a una vivienda ubicada en Combate de Obligado al 2000, propiedad de una mujer de 30 años, de donde sustrajo un tender que se encontraba en el patio delantero, sin ejercer violencia.

Al advertir la situación, se inició un operativo que permitió interceptarlo mientras huía, logrando además el secuestro del elemento sustraído, el cual había sido descartado durante la fuga.

El individuo fue notificado de la causa por el delito de hurto y quedó alojado en el sector de calabozos, a disposición de la UFI N° 7, que interviene en el hecho.