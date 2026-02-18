Discusión y agresión en Balcarce al 1000: un detenido por lesiones a su pareja

En la tarde de ayer, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hecho de violencia en un domicilio ubicado en calle Balcarce al 1000, de esta ciudad. Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 48 años, quien momentos antes había agredido físicamente a su pareja conviviente, de 35 años.

La víctima sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para su asistencia y acompañamiento. En tanto, el agresor fue imputado por el delito de lesiones leves agravadas y quedó a disposición de la UFI N° 7 en turno.