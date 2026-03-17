Dos detenidos por robar materiales de una obra en construcción

En la noche de ayer, personal policial de la Seccional, tras un alerta emitido por el 911, intervino en un hecho delictivo ocurrido en una obra en construcción, donde se logró la aprehensión de dos hombres de 23 y 29 años.

Según informaron fuentes oficiales, los sujetos fueron sorprendidos mientras transportaban bolsas de cemento que habían sido sustraídas del lugar. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial, donde se les notificó la formación de la causa por hurto agravado por escalamiento, quedando alojados a disposición de la Justicia. Interviene la UFI N° 7 local.