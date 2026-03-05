Dos allanamientos por venta de drogas en Ramallo: secuestran cocaína y aprehenden a dos sospechosos

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás realizaron en la tarde noche de ayer dos allanamientos simultáneos en la localidad de Ramallo, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

La causa fue tramitada ante la UFI N° 01 de San Nicolás, a cargo de la Dra. María Verónica Marcantonio, con autorización del Juez Dr. Luis Pratti, titular del Juzgado de Garantías N° 02 del Departamento Judicial San Nicolás. La investigación se inició meses atrás a partir de una denuncia anónima al 911, donde se advertía sobre un punto de venta de drogas al menudeo.

Tras tareas de inteligencia e investigación, los efectivos lograron identificar a un hombre que comercializaba estupefacientes desde su domicilio. Durante la pesquisa también se detectó que un vecino del principal investigado realizaba maniobras similares, por lo que se profundizó el trabajo investigativo y se constató que ambos vecinos vendían drogas al menudeo en sus respectivas viviendas.

Como resultado, se solicitaron y ejecutaron dos órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en calle Jujuy al 400 de Ramallo, donde se procedió al secuestro de dinero en efectivo, teléfonos celulares, cocaína fraccionada para su comercialización, recortes de nylon y otros elementos de interés para la causa. Con las pruebas recolectadas, la fiscal Marcantonio avaló lo actuado y dispuso el secuestro de los elementos y la aprehensión de los dos investigados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia simple.