Aprehenden a un joven tras el robo de elementos en el Parque Industrial

En la tarde de ayer, personal policial fue alertado sobre un hecho delictivo ocurrido en el Parque Industrial, ubicado en E. Frers al 3000 de esta ciudad. Tras un rápido accionar, se montó un operativo cerrojo en la zona de E. Frers al 4000, donde se logró la aprehensión de un joven de 19 años que intentaba darse a la fuga.

Según se informó, el sujeto llevaba en su poder tres varillas de hierro que habría sustraído sin ejercer violencia del predio mencionado, siendo advertido previamente por el personal de seguridad del lugar.

El aprehendido fue trasladado y quedó a disposición de la Fiscalía N° 11, que lleva adelante las actuaciones correspondientes por el hecho.