Buscan una bicicleta robada: “Es lo único que tiene para trabajar”
Una familia expuso en redes sociales el robo de una bicicleta que, según relataron, era la principal herramienta de trabajo de un hombre que la utilizaba diariamente para movilizarse y sostener a sus hijos.
La publicación fue realizada por una joven identificada como Torrado Jenni, quien pidió colaboración a los vecinos para intentar recuperar el rodado, asegurando que fue sustraído de la zona de “la canchita 1001”.
En el mensaje difundido en redes, expresó el dolor y la indignación de la familia por la situación, remarcando que la bicicleta había sido adquirida “con mucho esfuerzo” y que era fundamental para que su padre pudiera trabajar y llevar “el pan de cada día” a sus hermanos.
Además, solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el rodado o que advierta que alguien intenta venderlo, se comunique al 3329-592183.
La publicación generó numerosas reacciones y mensajes de apoyo de vecinos que compartieron el pedido para intentar dar con la bicicleta robada.