Adolescente fue aprehendido tras amenazar y agredir a su novia

En la madrugada de hoy, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hecho de violencia en calle 60 al 1000. Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de 17 años, quien momentos antes habría amenazado y agredido físicamente a su novia, de 16 años.

La menor fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, donde recibió asistencia profesional. En tanto, el adolescente —quien además se habría resistido a su aprehensión— fue llevado a la dependencia policial e imputado por los delitos de resistencia a la autoridad, amenazas y lesiones leves. Posteriormente quedó a disposición de la UFI del Joven de San Nicolás.