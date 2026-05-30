El municipio advirtió sobre el impacto que tendría la eliminación del régimen de «zona fría» en San Pedro

La Municipalidad de San Pedro expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Senado apruebe la eliminación del régimen de Zona Fría, beneficio que permite acceder a tarifas diferenciales en el servicio de gas. Según indicaron, la medida podría generar aumentos de entre el 40% y el 100% en las facturas de los usuarios del distrito.

Desde el Ejecutivo recordaron que San Pedro fue incorporada al régimen en 2021 a través de la Ley 27.647 y remarcaron que no se trata de un privilegio, sino de una herramienta destinada a compensar los mayores costos de calefacción durante el invierno. Además, señalaron que en las facturas de gas puede identificarse el beneficio bajo la leyenda “Subsidio por Zona Fría”.

De acuerdo con datos del último censo, el 97,92% de los hogares sampedrinos utiliza algún tipo de gas para cocinar o calefaccionarse. Según las estimaciones difundidas por el Municipio, la pérdida del beneficio implicaría que dejarían de circular más de 193 millones de pesos por mes en la economía local, cifra que superaría los 2.318 millones de pesos al año. Por ese motivo, sostuvieron que “defender la Zona Fría es defender a San Pedro”.