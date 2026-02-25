Detuvieron a un joven con pedido de captura en la zona del Bajo Puerto

Personal del Gabinete Criminológico, tras realizar tareas investigativas y labores de campo en la zona del Bajo Puerto, concretó la detención de un joven de 22 años que registraba un pedido de captura activo.

La orden había sido emitida por el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás. Tras su aprehensión, el magistrado interviniente dispuso que el detenido permanezca alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas judiciales.