Delincuentes se llevaron una moto y una mochila con documentos

Una vecina denunció en redes sociales el robo de su ciclomotor, ocurrido frente a su vivienda. Según expresó, el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y serían dos los involucrados. Además del rodado, los delincuentes se llevaron una mochila con documentación personal y papeles de sus hijos.

“Hace una hora me robaron la moto de afuera de mi casa. Abajo tenía la mochila con documentación mía y de mis hijos (Gino Umeres y Zoe Umeres). Por favor, si alguien encuentra algo me avisa o si alguien los conoce. Me usaron la tarjeta en ese súper, cualquier información sirve. Por favor compartir, me arruinaron”, publicó la víctima, quien solicita cualquier dato que permita recuperar sus pertenencias.