Choque entre dos motos en avenida 11 de septiembre: dos heridos

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de avenida 11 de septiembre y Tucumán, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron dos motocicletas de 110 cc.

Uno de los rodados era conducido por un adolescente de 16 años, mientras que el otro estaba al mando de un hombre de 45. Tras el impacto, ambos fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al nosocomio local, donde se constató que presentaban lesiones de carácter leve y se encontraban conscientes. Interviene la Fiscalía del Joven de San Nicolás.