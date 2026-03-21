Campana: murió una mujer tras un choque entre un camión y un auto en la Ruta 9

Una mujer falleció en las últimas horas como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 9, a la altura de la ciudad bonaerense de Campana, cuando el auto en el que viajaba fue impactado desde atrás por un camión.

El siniestro se registró en el kilómetro 75, en sentido hacia Rosario. De acuerdo con las primeras informaciones, un grupo de jóvenes oriundos de Zárate se había trasladado hasta la terminal de Campana para buscar a dos mujeres que llegaban desde Córdoba.

Al llegar a ese punto, dos de los ocupantes descendieron del Peugeot 206 para revisar un desperfecto mecánico, mientras que las mujeres permanecieron dentro del vehículo. En ese contexto, el auto fue embestido desde atrás por un camión, provocando la muerte de una de las ocupantes.