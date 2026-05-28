Detuvieron a un hombre acusado de robar paltas de una vivienda

Un hombre de 28 años fue aprehendido en la tarde de ayer luego de ser sorprendido escapando de una vivienda ubicada en la intersección de Avenida 11 de Septiembre y Güemes, en San Pedro.

Según informaron fuentes policiales, efectivos acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un desconocido dentro del patio de una casa. Al arribar, lograron interceptar al sospechoso mientras intentaba darse a la fuga, constatando que momentos antes había ingresado al domicilio tras trepar el tapial perimetral.

Durante el procedimiento, la policía secuestró aproximadamente veinte paltas que el sujeto había sustraído de la propiedad, perteneciente a un hombre de 70 años.

El detenido fue notificado de la formación de una causa por hurto agravado y quedó alojado a disposición de la UFI N°7 de San Pedro.