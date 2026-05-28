Detuvieron a un hombre mientras robaba en un comercio céntrico
Un hombre de 29 años fue detenido en la tarde de ayer luego de ser sorprendido robando en un comercio ubicado en la intersección de las calles Mitre y Colón de San Pedro.
Según informaron fuentes policiales, personal de la EPC fue alertado sobre un robo en proceso y al arribar al lugar logró aprehender al sospechoso cuando salía del local. El sujeto llevaba consigo una mochila que contenía bebidas alcohólicas, energizantes y herramientas de mano, elementos pertenecientes al comercio.
El detenido fue notificado de la formación de una causa por el delito de robo agravado y quedó alojado a disposición de la UFI N°7 de San Pedro.