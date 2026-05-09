Aprehendieron a una adolescente que circulaba en una moto con pedido de secuestro y detuvieron a un joven por resistencia a la autoridad

Personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro aprehendió durante la tarde de ayer a una adolescente de 13 años que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Arcuri y Estrada, mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas por la zona.

Según informaron fuentes policiales, el rodado presentaba un pedido de secuestro vigente desde el 7 de mayo, solicitado por la UFI N° 11 de San Pedro. Durante el operativo, un joven de 20 años intentó impedir el accionar policial e intercedió para evitar la demora de la menor, por lo que también fue aprehendido en el lugar.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia. La adolescente fue notificada de la formación de una causa por encubrimiento, con intervención de la UFI del Departamento Judicial San Nicolás, mientras que el joven fue imputado por resistencia a la autoridad.