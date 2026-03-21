Detienen en Zárate a un acusado de robo agravado el violento asalto en Gomendio y San Martín, tras ser reconocido por cámaras

El sujeto que era intensamente buscado por el asalto ocurrido en la intersección de Gomendio y San Martín fue finalmente detenido en la ciudad de Zárate. Se trata de Jonatan Adrián Sal, de 35 años, quien había sido identificado a partir de cámaras de seguridad que registraron los movimientos previos y posteriores al hecho, donde se lo veía vinculado a un Volkswagen Suran utilizado para huir tras el robo.

La detención se produjo cuando personal del Comando de Patrullas de Zárate interceptó un vehículo Chevrolet Onix con patente apócrifa. Al verificar la numeración de los cristales, los efectivos constataron que el dominio real no coincidía con el colocado. Durante la requisa, se secuestraron estupefacientes (tusi, cocaína y marihuana), además de tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y un dólar. Sal viajaba acompañado por otro hombre, de 45 años, ambos aprehendidos por infracción a la Ley 23.737.

Posteriormente, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) lograron establecer que Sal era uno de los implicados en el violento robo ocurrido en San Pedro, donde ya pesaba sobre él una orden de detención en el marco de una causa caratulada como robo agravado por efracción, cometido en poblado y en banda, mediante el uso de arma de fuego y con lesiones graves en concurso real.

En tanto, al profundizar la inspección del rodado, se determinó que el vehículo poseía pedido de secuestro activo por un robo a mano armada ocurrido en febrero en San Martín. La Justicia dispuso la inmediata detención de Sal y su traslado a San Pedro para declaración indagatoria, mientras que se iniciaron actuaciones por tenencia de estupefacientes, encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal.