Ciclogénesis en la región: intensas lluvias en San Pedro y se esperan días frescos con viento

El proceso de ciclogénesis entra este sábado en su etapa más madura, generando durante la mañana una fuerte caída de presión atmosférica sobre la provincia de Buenos Aires. En este contexto, se forma un centro cerrado de baja presión que luego se desplazará rápidamente hacia el Océano Atlántico durante el domingo.

En San Pedro, mediciones particulares con pluviómetros registraron que en las últimas horas cayeron alrededor de 64 milímetros de lluvia, provocando acumulaciones significativas de agua en distintos sectores de la ciudad.

Fuertes vientos del sur y marcado descenso de temperatura

El panorama meteorológico se completa con un alerta amarillo por vientos fuertes, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para gran parte de la región central del país. Este fenómeno responde a la parte trasera del sistema de baja presión, que impulsa vientos intensos del sector sur y sudeste a medida que avanza hacia el este.

Se prevén velocidades sostenidas de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, afectando a toda la región pampeana y el sur del Litoral. Estas condiciones se mantendrán entre la mañana y la noche del sábado, con una mejora progresiva hacia la tarde en algunos sectores.

Cómo seguirá el clima en los próximos días

Para el domingo, se espera un marcado descenso térmico, con un amanecer muy fresco y temperaturas mínimas que podrían ubicarse por debajo de los 10°C. El cielo se presentará parcialmente nublado, con mejora en las condiciones generales pero con la persistencia de viento.

El lunes continuará el tiempo estable, con cielo mayormente despejado, temperaturas mínimas frescas y máximas que rondarán los 20°C, generando un ambiente agradable durante la tarde.

En tanto, el martes y miércoles se prevé una suba gradual de las temperaturas, con máximas que podrían superar los 23°C, cielo algo nublado y sin probabilidad de lluvias, consolidando un período de estabilidad tras el evento climático.

De esta manera, tras las intensas precipitaciones y el paso del sistema de baja presión, la región ingresa en una etapa de tiempo más seco, fresco y con mejoras progresivas.