Detienen a un joven delincuente con antecedentes tras el robo de una motocicleta
En la noche de ayer, personal policial acudió a un llamado del 911 que alertaba sobre un hecho delictivo en Alvarado al 900, en esta ciudad.
En el lugar y tras un rápido accionar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de 21 años, quien posee frondosos antecedentes penales. Según se informó, momentos antes había sustraído una motocicleta a un ciudadano de 26 años, utilizando intimidación con un elemento punzante.
La causa quedó en manos de la UFI N° 7, que dispuso las actuaciones de rigor.