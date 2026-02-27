Aprehenden a un hombre ebrio que provocaba disturbios en la vía pública

En la mañana de ayer, personal de esta Seccional acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre disturbios en un comercio ubicado en Avenida 11 de Septiembre al 1800, en esta ciudad.

En el lugar, los efectivos aprehendieron a un hombre de 30 años, quien se encontraba en estado de ebriedad y ocasionando disturbios en la vía pública. Según se informó, el sujeto circulaba en una motocicleta Zanella ZB sin patente, la cual fue secuestrada por personal de Inspección Municipal debido a la falta de documentación obligatoria.

Intervienen en el caso el Juzgado de Faltas y el Juzgado de Paz Local, que dispusieron las actuaciones correspondientes.