Aprehenden a dos hombres que portaban arma blanca en la vía pública

En la tarde de ayer, personal policial de esta Dependencia que se encontraba realizando recorridas dinámicas e identificaciones de rutina, procedió a la aprehensión de dos hombres de 22 y 32 años.

Según se informó, ambos sujetos fueron interceptados en la vía pública mientras portaban un arma blanca, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Interviene en el caso el Juzgado de Paz Local, que dispuso las medidas de rigor.