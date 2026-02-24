Detienen a un hombre por violación de domicilio en Goycochea al 500

En la madrugada de hoy, personal policial acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre un incidente en una vivienda ubicada en Goycochea al 500. Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 37 años, quien habría ingresado sin autorización al domicilio de su ex pareja, de 48 años.

El sujeto fue notificado del inicio de una causa por violación de domicilio y quedó alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la UFI 7 en turno.