Vandalismo en la plaza de Río Tala: dañaron el mástil y robaron la soga de la bandera

Un hecho de vandalismo generó indignación y tristeza en la localidad de Río Tala, luego de que autores desconocidos dañaran el mástil de la plaza y sustrajeran la soga utilizada para izar la bandera. La situación fue dada a conocer por la Delegación municipal a través de un mensaje en redes sociales.

Desde la Delegación de Río Tala lamentaron lo ocurrido y expresaron su preocupación por este tipo de acciones que afectan a toda la comunidad. “Nos da mucha tristeza tener que realizar esta publicación”, señalaron, cuestionando la finalidad de estos actos que solo provocan daños en un espacio que pertenece y representa a todos los vecinos.