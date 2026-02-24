Allanamiento: secuestran dos armas y notifican causa por portación ilegal

En la tarde de ayer, personal del Gabinete Criminológico llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Lucio Mansilla al 600, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de dos armas de fuego, una corta y otra larga, además de cartuchos y municiones. El morador del domicilio fue notificado de la formación de causa por portación ilegal de arma de fuego. Interviene la UFI 7 en turno.