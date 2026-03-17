Detectan más del 60% de trabajadores no registrados en un campo de Gobernador Castro

Un operativo de fiscalización laboral realizado en la zona rural de Gobernador Castro, partido de San Pedro, permitió relevar a 62 peones rurales que se encontraban realizando tareas de recolección de batatas en un predio administrado por la empresa Agro Taurizano S.A.. Tras el cruce de información con los registros oficiales, se constató que 38 trabajadores (el 62%) no estaban registrados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El procedimiento fue llevado adelante por inspectores del RENATRE junto a la Agencia Territorial San Nicolás, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el marco del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT). Desde el organismo, su titular, el Dr. Sebastián Pavetti, destacó la importancia de estos controles al señalar que permiten regularizar la situación laboral de los trabajadores rurales, quienes muchas veces se desempeñan sin cobertura, sin aportes y con dificultades para acceder a derechos básicos, al tiempo que remarcó que este tipo de operativos continuará en la región.