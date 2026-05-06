Denunciaron el robo de una motocicleta estacionada frente a una casa

Una vecina denunció públicamente el robo de una motocicleta ocurrido en las últimas horas frente a su vivienda y solicitó colaboración de la comunidad para intentar recuperarla.

A través de redes sociales, Teffy Martínez indicó que el rodado fue sustraído mientras se encontraba estacionado afuera de su casa. Además, aportó detalles que podrían facilitar su identificación: “Del lado derecho está chocada y el escape tiene un golpe fácil de identificar”, expresó en la publicación.

La joven pidió que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la moto se comunique de inmediato. El hecho generó preocupación entre vecinos de la zona ante la reiteración de robos de este tipo.