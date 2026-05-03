Buscan a un hombre de 28 años en San Pedro

La Unidad Funcional de Instrucción N°11 de San Pedro, Departamento Judicial San Nicolás, lleva adelante una investigación bajo la carátula de “Averiguación de paradero” por la desaparición de Huesa Franco Gabriel, de 28 años, ocurrida el pasado sábado 2 de mayo de 2026.

Según la información oficial, el joven fue visto por última vez alrededor de las 07:00 horas en la zona del viejo astillero de San Pedro, sin que desde entonces se haya tenido noticias sobre su paradero.

Huesa es de contextura robusta, tez blanca, cabello corto ondulado negro, ojos marrones, estatura aproximada de 1,80 metros y barba. Posee un tatuaje en la muñeca con la figura de un personaje de Pokémon. Al momento de su desaparición vestía remera azul, jeans largos y zapatillas grises, y llevaba una mochila oscura. Se informó además que no llevaba dinero en efectivo ni teléfono celular y que se desplazaba a pie.

Ante cualquier dato que pueda aportar a su localización, se solicita comunicarse de inmediato con la DDI Baradero (03329-488917), la Comisaría San Pedro (03329-425221) o la Subdelegación Departamental de Investigaciones Baradero–San Pedro.