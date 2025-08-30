Alerta por ciclogénesis en la zona norte de Buenos Aires: se esperan lluvias intensas y vientos fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una ciclogénesis afectará la zona norte de la Provincia de Buenos Aires entre el sábado 30 y la mañana del domingo 31 de agosto, con lluvias intensas, tormentas fuertes y vientos sostenidos. Se prevé que las precipitaciones superen los promedios mensuales, con ráfagas de hasta 75 km/h, lo que podría generar anegamientos y cortes de energía.
Una ciclogénesis es un proceso de formación y profundización de un sistema de baja presión, que en este caso se origina en el centro del país y avanza hacia el Atlántico, generando un cambio notable en las condiciones meteorológicas.
Impacto esperado
- Lluvias y tormentas: se esperan precipitaciones moderadas a intensas, con posibilidad de tormentas fuertes.
- Viento: ráfagas de 42 a 75 km/h.
- Acumulación de agua: en pocas horas podría superarse lo habitual de todo agosto, aumentando el riesgo de anegamientos.
- Temperaturas: se prevé un marcado descenso térmico en los días posteriores.
Recomendaciones de seguridad
- Mantenerse informado: siga las actualizaciones del SMN y canales oficiales.
- Asegurar objetos: fije o guarde macetas, tendederos y elementos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Prepararse para cortes de luz: tenga linternas, baterías cargadas y radio a mano.
- Evitar zonas bajas y riesgosas: no transite por calles inundadas ni se refugie bajo árboles o postes.
- Suspender actividades al aire libre: durante el pico del fenómeno.
- Revisar techos y desagües: asegure que no estén obstruidos para facilitar el escurrimiento del agua.