Aprehenden a un hombre por amenazar a su expareja tras un conflicto familiar

Un hombre de 32 años fue aprehendido tras un episodio de violencia ocurrido en la intersección de calles Lucio Mansilla y Mateo Sbert, luego de una llamada al sistema de emergencias.

Según fuentes policiales, el sujeto había mantenido un conflicto familiar y, momentos antes de la intervención, habría amenazado a su expareja, también de 32 años.

Efectivos acudieron rápidamente al lugar y procedieron a su aprehensión. La víctima fue asistida y trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir contención y asesoramiento.

Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa al imputado, quien permanece alojado en el sector de calabozos a la espera de nuevas actuaciones judiciales.