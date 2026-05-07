Dictaron una prohibición de acercamiento entre la concejal Tamara Vlaeminck y el concejal Mauro de Rosa tras una denuncia por amenazas

La Justicia de San Nicolás dispuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento en el marco de una causa por amenazas iniciada tras una denuncia presentada por el concejal sampedrino Mauro De Rosa contra la concejal Tamara Vlaenmick.

Según consta en la denuncia radicada el 6 de mayo en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, De Rosa manifestó que el episodio ocurrió mientras se encontraba trabajando en el bloque vecinal junto a integrantes de una comisión vinculada a discapacidad. En su declaración, aseguró que Vlaenmick ingresó al lugar “de mala manera” y lanzó amenazas e insultos.

En el escrito judicial se indica que el Juzgado hizo lugar al pedido de medida cautelar presentado por el particular damnificado, con patrocinio letrado del abogado Mauricio Gugger, y ordenó una prohibición de acercamiento de 200 metros entre ambas partes. Además, se dispuso que la denunciada deberá abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto —personal o técnico— y de realizar actos de perturbación en el espacio institucional compartido. La medida tendrá vigencia por 60 días, hasta el 7 de julio de 2026.

La resolución fue firmada este 7 de mayo en el marco de la IPP N° 16-01-002110-26, caratulada “Vlaenmick, Tamara s/Amenazas”, con intervención de la UFI N° 11 descentralizada San Pedro del Departamento Judicial San Nicolás.