Incendio en una vivienda de Mitre al 2400: trabajaron los bomberos

Una dotación de Bomberos Voluntarios se desplazó este lunes hacia una vivienda ubicada en Mitre 2404 tras un llamado por un incendio registrado en un departamento del segundo piso.

Según las primeras informaciones, el foco ígneo se originó en un baño y estaría relacionado con una garrafa utilizada con pantalla calefactora. Los bomberos trabajaron en el lugar para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores de la vivienda.