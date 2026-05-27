Difunden pedido de búsqueda para dar con el paradero de un hombre que estuvo internado en San Pedro

A través de redes sociales y cadenas de difusión comenzó a circular un pedido de búsqueda para intentar localizar a un hombre que habría estado internado en el centro “Los Naranjos”, en la ciudad de San Pedro.

Según la información difundida por familiares y allegados, existe la posibilidad de que la persona se encuentre deambulando por distintas zonas de San Pedro, Baradero o Alsina, por lo que solicitaron colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita ubicarlo.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al número 2323-612733. También pidieron compartir la publicación para ampliar la difusión de la búsqueda.