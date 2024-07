COOPSER advierte sobre estafas vía WhatsApp

COOPSER ha emitido un importante comunicado a sus asociados advirtiendo sobre actividades sospechosas y posibles estafas relacionadas con solicitudes de códigos y datos personales a través de WhatsApp. En el comunicado, COOPSER enfatiza que no realiza gestiones ni trámites que impliquen la entrega de códigos de ningún tipo por esta vía.

El comunicado, titulado «Aviso Importante – No se Realizan Gestiones ni se Solicitan Códigos desde COOPSER vía WhatsApp», señala: «COOPSER informa a sus asociados que, debido a la detección de actividades sospechosas, NO se llevan a cabo gestiones ni trámites que impliquen la entrega de códigos de ningún tipo. Es crucial recordar que cualquier comunicación solicitando datos personales o prometiendo la entrega de medidores a domicilio NO proviene de COOPSER. Estos intentos suelen ser estafas o intentos de hackeo de cuentas.»

Además, la cooperativa insta a sus asociados a compartir esta advertencia para prevenir posibles fraudes y resalta la detección de casos en los que individuos se hacen pasar por personal autorizado para solicitar datos personales o códigos de verificación.

La única forma oficial de comunicación sobre cortes programados y otras gestiones es a través de las redes sociales oficiales de COOPSER y los medios de comunicación locales. La administración de COOPSER recalca la importancia de estar alerta y no caer en estos intentos de estafa.

El Consejo de Administración de COOPSER reitera la importancia de esta advertencia y pide a los asociados estar atentos y denunciar cualquier actividad sospechosa.