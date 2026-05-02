Pronostican posibles heladas para San Pedro y la región para este domingo

Se emitió una advertencia por heladas para las primeras horas de la mañana de este domingo 3 de mayo en el partido de San Pedro y localidades cercanas. Según se informó, se prevén temperaturas bajas con formación de escarcha, especialmente en sectores rurales y zonas descampadas, aunque también podrían registrarse en áreas urbanas.

Ante esta situación, recomiendan tomar precauciones para minimizar los efectos del frío intenso. Entre las principales sugerencias, se aconseja cubrir las plantas para evitar daños por congelamiento y no dejar animales expuestos a la intemperie durante la madrugada y primeras horas del día.

Las heladas previstas serían de intensidad leve a moderada, en el marco de un marcado descenso térmico que afectará a gran parte de la región durante el fin de semana.