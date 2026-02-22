Alerta amarilla por tormentas: advierten por lluvias intensas y ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por lluvias y tormentas que afectará durante la tarde del lunes 23 de febrero a la ciudad de San Pedro y la región. El aviso fue difundido este sábado 22 a las 17:52 y alcanza también a los partidos bonaerenses de San Nicolás y Ramallo, además de sectores de Santa Fe y Entre Ríos.

Según el organismo, el área será impactada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo superarse de manera puntual. Se recomienda a los vecinos de San Pedro tomar precauciones, evitar circular durante los momentos de mayor intensidad y asegurar objetos que puedan volarse.