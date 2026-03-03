Auto robado en Salto fue hallado abandonado sobre ruta 191, cerca de Pueblo Doyle

El 2 de marzo de 2026, alrededor de las 20:00 horas, a través de la Central de Emergencias 911 Pergamino, personal de la Policía Local, SubDDI y Patrulla Rural recibió una alerta por un robo calificado ocurrido en una cerealera de la ciudad de Salto. Según la información difundida, los autores se habrían dado a la fuga en un vehículo en dirección hacia esta zona.

En ese marco, efectivos de la Policía Comunal de Arrecifes se dirigieron hacia el acceso a la ciudad por la Ruta 191, donde divisaron el ingreso de un Toyota Etios blanco que coincidía con las características aportadas. Al intentar identificarlo, el conductor evadió la orden de detención y continuó su huida por la misma ruta. Un retén del Comando de Prevención Rural, ubicado en el kilómetro 51,5, también intentó interceptarlo, pero el rodado volvió a eludir el control y, pese a la persecución, se perdió de vista en dirección a San Pedro.

Finalmente, el automóvil fue hallado abandonado antes de llegar a la localidad de Doyle, sin ocupantes. En el interior se secuestró un equipo de comunicación portátil, un bidón con nafta y una brecha utilizada para apertura violenta de cerramientos. Con la colaboración de fuerzas policiales de la zona se realizaron rastrillajes, aunque sin resultados positivos. La Ayudantía Fiscal de Arrecifes dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito – hallazgo automotor”.

Radio-News Arrecifes