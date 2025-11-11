Buscan bloquear apuestas online y contenido para adultos en las escuelas bonaerenses

La Legislatura bonaerense analiza un proyecto que busca bloquear sitios de apuestas online y páginas con contenido para adultos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por distintos bloques y aprobada en comisión, apunta a frenar el avance de la ludopatía juvenil y promover un uso responsable de Internet dentro del ámbito educativo. Según datos de Unicef Argentina, ocho de cada diez jóvenes accedieron o conocen a alguien que haya apostado en línea.

El proyecto unifica propuestas de los diputados Belén Malaisi y Martín Rozas, que establecen la obligación de bloquear sitios de apuestas y exigir a los proveedores sistemas de filtrado en los contratos de Internet escolar. El objetivo es impedir el acceso a plataformas de juegos, redes sociales o contenidos inapropiados, salvo para fines académicos autorizados. Con esta medida, los legisladores buscan garantizar un entorno digital seguro para los estudiantes bonaerenses.