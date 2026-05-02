Clausuraron dos locales comerciales por falta de habilitación y medidas de seguridad

Durante la madrugada de este sábado, personal del Gabinete Criminológico llevó adelante la inspección de dos locales comerciales ubicados sobre calle Benefactora Sampedrinas al 2000, en la ciudad de San Pedro.

Según se informó, uno de los comercios inspeccionados pertenece a un hombre de 60 años, mientras que el segundo —un bar de copas situado a pocos metros del primero— es propiedad de una vecina de 46 años.

Tras las actuaciones realizadas, las autoridades procedieron a la clausura de ambos establecimientos debido a que no contaban con la certificación de seguridad e higiene ni con la documentación y constancias correspondientes exigidas para su funcionamiento.