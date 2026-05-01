El sampedrino Raúl Llusá en Clarín en «cinco historias de musculosos a los 70»

El vecino de San Pedro fue elegido por el diario Clarín como uno de los cinco protagonistas de un reportaje nacional sobre personas que desafían el paso del tiempo a través del deporte.

El diario Clarín destacó esta semana a Raúl Llusá, vecino de San Pedro, en una nota especial titulada «Cinco historias de musculosos a los 70», publicada este jueves 1° de mayo. El sanpedrino fue seleccionado entre historias de todo el país como un ejemplo de superación, disciplina y amor por la vida activa.

Una historia que empezó en el límite

En 2022, Raúl llegó al hospital sin signos vitales. Los médicos lograron reanimarlo y pasó dos meses internado. Salió en silla de ruedas, sin fuerzas, sin masa muscular. «Era un esqueleto. Siempre digo que empecé de cero, de adentro de la tumba», contó al matutino porteño.

Lo que para muchos hubiera significado el fin, para él fue el punto de partida. Hoy ese hombre que egresó postrado de una clínica tiene músculos, vitalidad y una energía que asombra. «Hace tres años era un cadáver con alma y salí. Si yo pude, todos pueden», afirmó en el artículo.

Una vida entera dedicada al movimiento

Detrás de esa recuperación hay décadas de disciplina. Raúl fue uno de los mejores maratonistas del país, ostentó el récord argentino en la distancia y compitió durante 18 años. Luego volcó toda esa experiencia a la docencia deportiva, formándose como entrenador y especializándose en sistemas de entrenamiento y fisiología.

Hoy entrena 40 minutos cada cuatro días, con ejercicios lentos y precisos, llevando cada serie al límite. «No es necesario llevar tanto peso, sino llevar el músculo al máximo», explicó al periodista de Clarín. Y más allá del gimnasio, su filosofía se refleja en cada decisión cotidiana: no tiene auto y hace todo en bicicleta o caminando. «No concibo la vida sin moverme», confesó.

El mensaje del sanpedrino para todo el país

Clarín eligió cerrar el testimonio de Raúl con una frase que sintetiza su manera de entender la vida: «No hay que buscar excusas y moverse. Cualquiera puede encontrar una escalera para subir, una calle para caminar.»

Una historia de resiliencia y pasión que lleva el nombre de San Pedro a las páginas de uno de los diarios de mayor tirada del país.

Fuente: Diario Clarín, «Cinco historias de musculosos a los 70: Tengo más empuje ahora que hace 20 años», 1° de mayo de 2026.