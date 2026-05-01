Captura activa: cayeron dos hombres buscados por la justicia

Personal policial llevó adelante dos procedimientos en distintos puntos de la ciudad de San Pedro, donde fueron aprehendidos dos hombres que registraban capturas activas solicitadas por la Justicia.

El primero de los casos ocurrió en la intersección de Ruffa y J. Rivero, donde los efectivos identificaron y aprehendieron a un joven de 22 años sobre quien pesaba un pedido de captura activa en una causa por robo. En la causa intervino la UFI del Joven de San Nicolás, que dispuso las actuaciones de rigor y posteriormente otorgó la libertad del implicado.

En tanto, el segundo procedimiento se realizó en calle Manuel Iglesias al 1700, donde fue detenido un hombre de 36 años con captura activa en el marco de una causa por hurto calificado. Tomó intervención el Juzgado Correccional N° 2 de San Nicolás, que ordenó las actuaciones correspondientes y luego dispuso su libertad.