Aprehendieron a un hombre tras un episodio de violencia contra su madre

Un hombre de 30 años fue aprehendido en la mañana de ayer luego de un episodio de violencia familiar ocurrido en una vivienda de calle E. Dipietri, en esta ciudad.

El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, el personal policial constató que el sujeto había provocado daños en la vivienda y se encontraba agresivo con su madre, una mujer de 63 años.

La víctima fue trasladada y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, mientras que el agresor quedó aprehendido a disposición de la Fiscalía en turno, que interviene en la causa.