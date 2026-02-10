Basta de jugar con la salud de mi hija”: fuerte reclamo contra IOMA por cirugías suspendidas

Una madre hizo público un duro reclamo contra IOMA por la falta de autorizaciones y pagos que impiden continuar el tratamiento médico de su hija Luz, una niña que padece parálisis cerebral infantil severa y cuadriplejia. A través de un extenso testimonio, denunció demoras reiteradas que ya provocaron la suspensión de dos cirugías programadas, poniendo en riesgo la salud de la menor.

Según explicó, en 2024 Luz debió ser intervenida de urgencia por una escoliosis de grado 90, que comenzaba a comprometer sus órganos. “Llegar a esa cirugía fue una lucha de casi dos años para que IOMA autorice, mientras mi hija sufría día a día las consecuencias de su postura”, expresó. La intervención realizada fue una distracción sucesiva de columna (crecimiento guiado), un tratamiento que requiere ajustes quirúrgicos cada 6 a 8 meses para acompañar el crecimiento hasta la adolescencia. “No es opcional. No es un capricho. Es parte del tratamiento”, remarcó.

La madre señaló que el segundo ajuste, previsto inicialmente para el 3 de febrero, no pudo realizarse porque la obra social no autorizó a tiempo, pese a existir una orden judicial mediante un recurso de amparo. Posteriormente, una nueva fecha fijada para el 10 de febrero también se perdió, esta vez por la falta de pago de los gastos quirúrgicos. “IOMA se escuda diciendo que ‘está autorizado’, pero no efectiviza los pagos, y mientras tanto juegan con la salud de una paciente pediátrica”, denunció.

En su mensaje, calificó la situación como “injusta e inhumana” y advirtió sobre el riesgo de que la columna de su hija vuelva a verse comprometida por la falta de atención médica. “La salud no puede depender de la burocracia, ni de trámites interminables, ni de excusas administrativas. La atención es urgente. Es un derecho, no un favor”, sostuvo. Finalmente, explicó que decidió hacer público el reclamo porque “el silencio también enferma” y recordó que todos los meses se le descuenta de su sueldo y aguinaldo el aporte a IOMA, sin recibir respuestas acordes a la gravedad del caso.