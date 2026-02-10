Abrió la inscripción al Plan FINES para finalizar los estudios secundarios

Quedó habilitado el período de inscripción al Plan FINES, una alternativa educativa destinada a personas mayores de 18 años que desean retomar y completar el nivel secundario. La propuesta está orientada a quienes, por distintos motivos, no pudieron finalizar sus estudios en el sistema tradicional y buscan mejorar sus oportunidades educativas y laborales.

El programa ofrece una modalidad de cursada flexible, pensada para compatibilizar el estudio con el trabajo y las responsabilidades familiares. Para inscribirse se debe presentar fotocopia del DNI, partida de nacimiento, constancia de CUIL y certificado de estudios previos. La inscripción es presencial en Uruguay 950, sede del CENS N.º 452, y las consultas pueden realizarse al 3329-366666.