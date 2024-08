Baradero: propietario de una cabaña incendiada asegura que le arrojaron una «molotov»

Fabián Díaz, propietario de una cabaña ubicada en el acceso San Martín, aseguró que el incendio que consumió su propiedad el viernes fue intencional. En diálogo con #TuRadio, Díaz afirmó que no tiene dudas de que el fuego fue provocado y señaló a una persona con la que tuvo problemas hace unos meses como el principal sospechoso.

El propietario relató que había ayudado a esta persona en varias ocasiones y que, antes del incendio, escuchó ruidos sospechosos. «Arrojaron una bomba molotov para quemar la construcción de madera», aseguró Díaz, quien cree que uno de sus enemigos, a quien describió como alguien que quería vivir a costa suya, fue el responsable del ataque.

«Lo que saco de todo esto es que el nene no estaba. Le tuve que decir a mi hijo que fue un cortocircuito, que se nos quemó la cabaña y que era peligroso tenerla», comentó Díaz, agradecido de que su hijo no estuviera en la cabaña en el momento del incendio. «Si estábamos arriba, no había manera de salir», añadió.

Díaz también mencionó que había alquilado una casilla a personas de Baradero, a quienes describió como «media delincuente». Tras prestarles la casilla, le informaron que se la habían robado, pero tras investigar, descubrió que habían vendido sus pertenencias. Al echarlos de la propiedad alquilada, surgieron sospechas de que podrían estar involucrados en el incendio.

Finalmente, Díaz confirmó que presentó denuncias penales y pruebas ante la justicia para esclarecer el hecho y encontrar a los responsables.

Fuente: Tu Radio Baradero