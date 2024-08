Ayudemos a Rosario a que pueda tener su botón gástrico

Rosario Santiso, cuya salud depende de un botón gástrico para alimentarse, su familia han decidido organizar una rifa para recaudar fondos y poder adquirir el dispositivo necesario, luego de que la obra social no autorizara su compra.

En un mensaje difundido en redes sociales, Rosario expresó: «Hola, mi nombre es Rosario Santiso. Mi familia está organizando una rifa para poder comprar mi botón gástrico, que es por donde me alimento. ¡La obra social no me lo está autorizando!».

La rifa se llevará a cabo una vez que se hayan vendido todos los números. Aquellos interesados en colaborar pueden comunicarse con la madre de Rosario al número 3329-331129. La familia espera contar con el apoyo de la comunidad para poder costear el dispositivo médico indispensable para la alimentación de Rosario.