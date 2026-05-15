Avanza la gestión para restablecer la línea 228 que unirá San Pedro con ciudades de la región

Continúan las gestiones para restablecer el servicio de la línea 228, un recorrido clave que conectará nuevamente a San Pedro con localidades como Zárate, Baradero, Ramallo y San Nicolás, luego de la salida de la empresa Nueva Metropol.

En diálogo con #FmTiempo, el gerente de Vía Rosario, Norberto Fenoglio, confirmó que el proyecto viene siendo impulsado desde hace tiempo, aunque destacó especialmente el rol que tuvo el intendente de San Pedro para avanzar con las gestiones ante la Provincia.

“En ese ínterin nos convoca el intendente de San Pedro, planteando la necesidad de reemplazar el servicio que había quedado sin efecto de la línea 228”, explicó Fenoglio.

Según detalló, la empresa ya analizaba la posibilidad de hacerse cargo del recorrido y, tras el planteo realizado desde San Pedro, decidió avanzar con la propuesta. A partir de allí, el jefe comunal inició las gestiones ante las autoridades bonaerenses para intentar concretar el regreso del servicio.

“El ministro y el subsecretario de Transporte de la provincia lo vieron positivo y derivaron el tema al director de Transporte para que se lleve adelante”, señaló.

El nuevo esquema prevé unir Zárate y San Nicolás con distintos horarios diarios, pasando en todos los casos por Baradero y San Pedro, tanto de ida como de vuelta.

Además, Fenoglio adelantó que las unidades contarán con aire acondicionado y asientos reclinables, ofreciendo mayor comodidad para quienes utilicen el servicio en los trayectos interurbanos.

Actualmente, el expediente administrativo continúa en trámite y desde la empresa aseguran que las gestiones siguen avanzando para lograr el restablecimiento definitivo de la línea.