Amenaza de bomba en la escuela Normal: evacuaron a los alumnos y fueron retirados por sus padres

Durante la mañana de este viernes se registró una amenaza de bomba en la Escuela Normal de San Pedro, lo que motivó un importante operativo de evacuación y la intervención de las autoridades.

Los alumnos fueron retirados del establecimiento y trasladados hacia Plaza Belgrano, donde posteriormente fueron retirados por sus padres. En el lugar trabajó personal de Defensa Civil, mientras que efectivos policiales llevaron adelante el procedimiento correspondiente.

La Justicia y la Policía investigan el hecho para determinar el origen de la amenaza.