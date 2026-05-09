Allanamiento positivo en calle Molina al 500: secuestran municiones y marihuana en una vivienda

A partir de una denuncia radicada en sede fiscal, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó adelante tareas investigativas que permitieron establecer la presunta autoría del hecho. Tras las averiguaciones realizadas, los efectivos certificaron el domicilio del sospechoso y solicitaron las medidas judiciales correspondientes.

Con autorización del Juzgado de Garantías de San Nicolás, se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Molina al 500 de San Pedro, donde el procedimiento arrojó resultado positivo. En el lugar, la policía secuestró un cartucho intacto calibre .22 largo, un cartucho intacto calibre .36 y cogollos de marihuana. Además, se notificó de la formación de la causa al morador de la vivienda, un joven de 17 años. La investigación quedó a cargo de la UFI del Joven de San Nicolás.