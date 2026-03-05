Allanamiento por hurto: secuestran un soplete y notifican a un hombre de 46 años

En el marco de una investigación por hurto, iniciada tras una denuncia radicada en la Estación de Policía Comunal San Pedro, personal del Gabinete Técnico Operativo (G.T.O.) llevó adelante tareas investigativas que permitieron establecer la identidad de un sujeto señalado como presunto autor del hecho.

Con las pruebas reunidas, se gestionó una orden de allanamiento ante el Juzgado de Garantías de San Nicolás, que fue otorgada y posteriormente diligenciada en un domicilio de calle 82 de esta ciudad, con intervención conjunta de efectivos de la EPC San Pedro y la Sub DDI Baradero–San Pedro. El procedimiento arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de un soplete vinculado a la causa.

En el lugar fue identificado el morador de la vivienda, un hombre de 46 años, quien fue notificado de la formación de la causa en los términos del Artículo 60 del Código Procesal Penal y quedó a disposición de la UFI N° 7 local, que continúa con las actuaciones correspondientes.