Aprehenden a un hombre tras intentar robar una garrafa en calle Liniers

Un hombre de 36 años fue aprehendido en la madrugada de este martes en calle Liniers al 1400, luego de ser retenido por vecinos que lo sorprendieron en actitud sospechosa.

De acuerdo a la información oficial, el sujeto fue visto observando hacia el interior de la vivienda de una joven de 18 años y, al intentar darse a la fuga, sustrajo una garrafa de 10 kilos de color azul de la casa de una mujer de 58 años, también ubicada en la misma cuadra.

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) acudió al lugar y procedió a su aprehensión. Interviene la fiscalía en turno, que dispuso la notificación de la causa y el alojamiento del imputado en el sector de calabozos, a la espera de su primera comparecencia en sede judicial.

El elemento sustraído fue recuperado y restituido a su propietaria.